В Вашингтоне пока не решили, как будут использовать полученные средства

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Американские компании Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) договорились отдавать 15% прибыли с продаж ИИ-чипов в Китай правительству США в рамках соглашения по получению экспортных лицензий. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Белом доме.

По ее информации, договор касается поставок чипов H20, которые производит Nvidia, и чипов MI308 компании AMD. Отмечается, что в администрации США пока не решили, как будут использовать полученные средства.

Эксперты по экспортному контролю считают, что такой взаимовыгодный договор является беспрецедентным для США.

9 августа газета FT сообщила, что Бюро промышленности и безопасности Минторга США выдало лицензию технологической компании Nvidia для продажи КНР чипов H20. В апреле американские власти проинформировали компанию, что теперь для поставок чипов в КНР потребуется специальная лицензия. Вашингтон объяснил новое требование тем, что "данная продукция может быть использована в суперкомпьютере".