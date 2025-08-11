По словам губернатора, эти средства необходимы, в том числе, и на реализацию проекта строительства аэропорта Омск-Федоровка

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил поддержать выделение региону 8 млрд рублей по программе казначейских инфраструктурных кредитов.

"Мы оценили свои бюджетные возможности, и мы сегодня планируем подаваться на программу по казначейским инфраструктурным кредитам. Планируем более 8 млрд рублей привлекать на наши инвестиционные проекты. Буду просить вас, если есть возможность, нас поддержать. [Ранее] я с [вице-премьером РФ] Хуснуллиным Маратом Шакирзяновичем проговорил, с [министром экономики РФ] Решетниковым Максимом Геннадьевичем - [они] готовы поддержать, но нужно ваше решение", - сказал Хоценко.

Он отметил, что эти средства необходимы, в том числе, и на реализацию проекта строительства аэропорта Омск-Федоровка. "Мы выносим аэропорт к 2028 году из города, потому что нынешний аэропорт ограничивает город-миллионник в развитии в части строительства", - пояснил губернатор.