Документ содержит приоритеты пространственного развития, в том числе принципы более эффективного использования инфраструктуры

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Правительство России утвердило план мероприятий, призванных помочь в реализации стратегии пространственного развития страны. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Утвержден план для своевременного выполнения всех инициатив, - объявил глава кабмина. - Он содержит около полусотни мероприятий, в него включены приоритеты пространственного развития, повышение эффективности использования инфраструктуры, ну и также целый комплекс по совершенствованию подходов к территориальному планированию".

"Прошу вас совместно с министерствами строго следить за качеством реализации плана. Особое внимание прошу обратить на соблюдение установленных сроков", - обратился глава кабмина к вице-премьерам.

Утвержденный документ содержит приоритеты пространственного развития, в том числе принципы более эффективного использования инфраструктуры. Особое внимание уделено геостратегическим регионам - Дальнему Востоку, Арктике, Северному Кавказу, Крыму и Калининградской области.