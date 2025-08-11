Также в регионе в среднем зарплаты выросли почти на 18%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Число сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Омской области выросло с 2022 года с 20 до более 40 тыс. человек. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Виталий Хоценко.

"Сегодня у нас оборонка на подъеме. Если у нас до 2022 года 16 предприятий было 20 тыс. человек, то сегодня уже свыше 40 тыс. человек, и мы растем. И в том числе оборонка сегодня и зарплаты тянет за собой в остальных отраслях экономики", - сказал Хоценко.

Он отметил, что эта тенденция не будет продолжаться на постоянной основе, поэтому регион принимает несколько мер для запуска нового инвестиционного цикла и новых инвестиционных проектов. "Это все крупные компании, такие как "Газпром нефть", группа компаний "Титан", тепличные комбинаты запускаем", - рассказал губернатор.

По его словам, в Омской области в среднем зарплаты выросли почти на 18%. "Мы растем даже быстрее, чем наши соседи, где, правда, база повыше была, - рассказал губернатор. - Мы видим даже по вахтовикам, которые работают на севере, что многие не едут, уже остаются, потому что есть конкурентоспособная заработная плата".