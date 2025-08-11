По данным Торговой палаты США, годовые издержки компаний-импортеров от пошлин администрации президента страны в сумме могут составить $202 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Небольшим американским компаниям придется столкнуться со значительными финансовыми издержками и бюрократическими трудностями из-за пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Согласно публикации, малые американские компании, которые в последние годы обеспечивают более половины рабочих мест в стране, с трудом справляются с дополнительными тратами, вызванными ростом цен на импорт на фоне повышения ввозных пошлин США. Как отмечают опрошенные агентством эксперты, малый бизнес, в отличие от крупных компаний, не располагает достаточным количеством ресурсов, в том числе административных, для адаптации к изменившимся условиям.

Национальная федерация розничной торговли США наряду с другими профильными структурами выражает опасения, что малые компании могут не выжить в условиях запущенной Трампом с помощью тарифных барьеров реорганизации глобальной торговой системы. "Малые предприятия особенно сильно борются за возможность остаться в бизнесе", - приводит Bloomberg слова вице-президента федерации Джонатана Голда.

По данным Торговой палаты США, опубликованным в начале августа, годовые издержки малых американских компаний-импортеров от пошлин администрации Трампа в сумме могут составить $202 млрд. Всего в стране насчитывается более 236 тыс. таких фирм.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. 1 августа он подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа.