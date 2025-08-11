Договоренность Европейского союза с Соединенными Штатами на $250 млрд в год рассчитана на пиар, заявил президент Греко-российского клуба "Диалогос"

АФИНЫ, 11 августа. /ТАСС/. Соглашение ЕС с США по импорту американских энергоносителей на $250 млрд в год рассчитано на пиар и по сути нереализуемо. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Греко-российского клуба "Диалогос" ("Диалог") Федор Игнатиадис.

По его словам, соглашение ЕС с США по импорту американских энергоносителей не может быть реализовано по двум причинам. "Первая касается объемов поставок, - сказал Игнатиадис. - Объемы, которые заявлены, превышают объем американского экспорта энергоносителей во все страны мира. Смешно полагать, что американцы оставят азиатские рынки и все начнут гнать в Европу. Объявленные объемы были рассчитаны чисто на пиар. Америка экспортирует всех энергоносителей на $163 млрд в год. Европа должна покупать на $250 млрд, хотя сейчас она их приобретает у США примерно на $76 млрд". "Это превышает все физические возможности экспорта США. А если не дай бог какой-то там завод выйдет из строя, периодически такие аварии бывают, то эти объемы просто нереально за три года подряд выработать", - пояснил эксперт.

"Второй момент: [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен пообещала капиталовложения в американскую экономику [на сумму $600 млрд], - продолжил Игнатиадис. - У самой Еврокомиссии этих денег нет, у них есть бюджет, который составляет около 1,2 трлн евро на 7 лет. Кроме того, каждая страна ЕС сама определяет, куда она будет вкладывать деньги. Большинство европейских стран, в том числе Франция, имеют колоссальный дефицит бюджета. У Франции он равен порядка 5% ВВП, поэтому в этих условиях дефицитного бюджета планировать инвестиции в Америке никто не будет, и это невозможно".

По словам эксперта, фон дер Ляйен "как бы пообещала за все 27 стран-членов". "При этом юридически она не может представлять 27 стран в их суверенном праве вкладывать средства туда или сюда. По этим двум причинам это соглашение просто мертво. Что же касается пошлин, то соглашение будет функционировать, но, естественно, тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что оно не уравновешено, американцы получают [беспошлинный] доступ к европейскому рынку, а европейцы получают санкции в виде 15-процентных пошлин. Иными словами, продолжается деиндустриализация Европы быстрыми темпами", - считает эксперт.

Он задался вопросом, зачем тогда было объявлено об этом соглашении. По его мнению, "глава ЕК все обещает, лишь бы удержать [президента США Дональда] Трампа в антироссийской полемике и антироссийской позиции по украинскому вопросу, а Трампу нужен пиар". "Трамп прекрасно понимает, что этих денег нет у Европы, и он их никогда не получит, ему важно было показать, что Европа идет на кабальные соглашения, потому что он такой сильный, хороший, мощный и так далее. Вот поэтому я считаю, что особое значение этому соглашению придавать не нужно. Оно мертворожденное", - сказал Игнатиадис.

Договоренности ЕС с США

27 июля глава фон дер Ляйен и Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Еврокомиссия пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.