Александр Ситов исполнял обязанности председателя комитета с ноября 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил в должности главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, который исполнял обязанности председателя комитета с ноября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Александр Беглов принял кадровое решение. С 11.08.2025 на должность председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле назначен Александр Ситов. Ранее он занимал пост первого заместителя и исполнял обязанности председателя этого Комитета", - говорится в сообщении.

Ситов работает в комитете по промышленности петербургской администрации с 2020 года.