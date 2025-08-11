Рентабельность капитала достигла 20,3%, следует из отчета госкомпании

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО за январь - июнь 2025 года составила 39,1 млрд рублей, что на 15% больше, чем годом ранее, следует из отчета госкомпании.

Активы ДОМ.РФ составили почти 5,6 трлн рублей, собственные средства - 395 млрд рублей

Рентабельность капитала достигла 20,3%.

"По итогам первого полугодия основные финансовые показатели группы выросли благодаря диверсифицированной бизнес-модели, которая обеспечивает устойчивость компании в том числе в непростой период для отрасли жилищного строительства. Чистая прибыль ДОМ.PФ увеличилась на 15%, до 39,1 млрд рублей, на этом фоне рентабельность капитала достигла уровня 20,3%, - прокомментировал итоги полугодия генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко через пресс-службу группы.

Он также напомнил, что в июне 2025 года группа объявила о выплате дивидендов по итогам 2024 года в размере 23,7 млрд рублей "Наши направления деятельности, среди которых проектное финансирование, инфраструктурные и ипотечные облигации, показали свою эффективность и востребованность у бизнеса и инвесторов. Мы продолжим масштабировать проекты, направленные на создание качественного и доступного жилья, развитие инфраструктуры и улучшение качества городской среды", - добавил Мутко.