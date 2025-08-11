Совокупная инфляция за пять лет составила 76,8%, указал лидер проевропейской Либерально-демократической партии

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Режим президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности за время своего правления вверг Молдавию в нищету: впервые за четверть века совокупная инфляция за пятилетний период составила 76,8%. Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат.

"Совокупная инфляция за пять лет правления режима Санду составила 76,8%. То, что в 2020 году стоило 100 леев, сегодня обходится почти вдвое дороже. Для пенсионеров и людей с низкими доходами удар оказался еще болезненнее: природный газ подорожал в шесть раз - абсолютный антирекорд в Европе, а базовые продукты питания выросли в цене в два-три раза. Рост зарплат и пенсий даже близко не покрывает этот ценовой беспредел", - написал в своем Telegram-канале Филат, который дал старт политической карьере Санду и нынешнего премьера Дорина Речана, назначив их министрами в свой кабинет в 2012 году, а теперь жестко критикует за провальное управление страной.

Филат привел в качестве доказательства данные официальной статистики, которые демонстрируют работу нынешней власти. "Результат их правления отчетливо виден на графике: рекордная инфляция, взлетевшие тарифы, потеря покупательной способности и самая массовая волна миграции в истории. Вместо решений ПДС вернула нам экономические шоки, о которых мы уже давно забыли. Цифры не врут", - подчеркнул экс-премьер, правительство которого подписало соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС. По его мнению, Санду и ее правительство "еще долгие годы будет ассоциироваться с бедностью, хаосом, беспорядком и беспрецедентным ростом цен".

Молдавия переживает энергетический кризис с 2021 года, когда тарифы на газ выросли в 7 раз, электроэнергия подорожала в 3 раза, что спровоцировало рекордный рост цен на другие товары и услуги, привело к протестам населения. В ответ власти запретили ряд оппозиционных партий, арестованы десятки активистов, приостановлено вещание 16 телеканалов и 50 СМИ, предоставлявших эфир оппонентам президента. По инициативе Санду был создан центр "Патриот", работа которого была направлена на борьбу с "изменниками родины", появился аналог украинского центра "Миротворец", в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть.