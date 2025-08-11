Чистая прибыль банка ДОМ.РФ по МСФО за I полугодие выросла на 51% - до 28,7 млрд руб.

Активы организации выросли на 4% - до 3,7 трлн рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ по итогам января - июня 2025 года получил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 28,7 млрд рублей, что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Активы банка с начала года выросли на 4% - до 3,7 трлн рублей. Рентабельность собственных средств за январь - июнь составила 17% (годом ранее - 13,2%). Чистые процентные доходы выросли на 40% - до 56,6 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы увеличились на 221% - до 5,6 млрд рублей.

Резервы за первое полугодие этого года увеличились на 48%, до 12,6 млрд рублей.

"Основная часть создания приходится на кредитный портфель, в частности - на портфель проектного финансирования. Также по портфелю выросла средняя ставка резервирования с 1,7% до 2,6%", - уточнили в пресс-службе банка.

Кредитный портфель по итогам отчетного периода показал рост на 10%, в основном за счет увеличения остатков по портфелю проектного финансирования. Так, проектное финансирование жилищного строительства выросло на 14% - до 1,7 трлн рублей. Ипотечное жилищное кредитование увеличилось на 3%, портфель составил 661,5 млрд рублей.

Средства физических лиц выросли на 25%, составив 525,4 млрд рублей, средства юридических лиц - на 3%, до 1,6 трлн рублей. Остатки на счетах эскроу показали рост на 7% - до 828,9 млрд рублей. При этом активная база розничных клиентов выросла на 70 тыс. - до 590 тыс.

"Банк продолжает реализовывать стратегию диверсификации. <…> Банк демонстрирует устойчивость бизнес-модели, а темпы роста бизнеса превышают среднерыночные. Это было подтверждено оценкой независимого рейтингового агентства НКР, которое повысило кредитный рейтинг Банка ДОМ.РФ до AA+.ru", - прокомментировал финансовые итоги председатель правления банка ДОМ.PФ Максим Грицкевич, слова которого приводит пресс-служба банка.

Банк ДОМ.РФ - универсальный российский банк с акцентом на ипотечно-строительной сфере. Предоставляет широкий спектр услуг для корпоративных и розничных клиентов.