МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Т-инвестиции" открыли сбор заявок на участие в выпуске облигаций "Т-Кредитный поток 2.0". Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов, выданных "Т-банком". Об этом сообщили в пресс-службе "Т-банка".

Так, по данным пресс-службы, выпуск имеет рейтинг AAA (ru.sf) от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). "Кроме того, облигации обеспечены портфелем кредитов на 200%, что дает дополнительный запас финансовой устойчивости. Ставка купона фиксированная. Ориентир - до 17% годовых, финальная ставка будет определена по окончании сбора заявок 19 августа 2025 г.", - добавили в пресс-службе.

Там также отметили, что купоны будут выплачиваться ежемесячно. Погашение инструмента ожидается в августе 2027 года. "Спустя год вместе с купонами инвесторам также начнут возвращаться вложенные средства. Это будет происходить по мере того, как заемщики будут погашать основной долг по своим кредитам. Доходность с учетом реинвестирования может достигать 18,37% годовых", - подчеркнули в "Т-банке".

Объем размещения выпуска - 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей.

"В последние месяцы ставки по вкладам в российских банках устойчиво снижаются - и мы видим интерес клиентов к альтернативным инструментам. Отвечая на этот спрос, мы предложили рынку облигации с высокой фиксированной доходностью и наивысшим уровнем надежности, что подтверждается рейтингом AAA (ru.sf) от одного из ведущих кредитных рейтинговых агентств РФ", - отметил руководитель управления партнерских продуктов и технологий "Т-банка" Денис Коротов.