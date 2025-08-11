Минфин планирует выполнить план внутренних заимствований на 2025 год

Годовой объем программы составляет 4,8 трлн рублей, заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Денис Мамонов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минфин РФ уверен в выполнении годового плана внутренних заимствований на 2025 год, заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов на телеканале РБК.

"У нас действительно текущие объемы привлечения соответствуют 62% от годового объема программы. Годовой объем программы - 4,8 трлн рублей. Как вы видите, мы идем ровно по графику. У нас как программа начиналась с плана 100 млрд рублей в неделю, так она сейчас и остается. <…> План мы обязательно выполним, и так, чтобы, как всегда, рынку не навредить. И только чтобы все заработали", - сказал Мамонов.

"Мы неоднократно говорили, что сейчас доля флоатеров в нашем долговом портфеле высоковата - порядка 42%, если считать вместе с инфляционными бумагами. Нам хотелось бы эту цифру видеть в районе 30%, но это не значит, что мы на всю оставшуюся жизнь прекратили для себя размещение флоатеров. Нет. Мы, может быть, вернемся к этому, но просто чуть позже и в гораздо меньших объемах, чем в прошлом", - подчеркнул Мамонов.

В III квартале Минфин планирует разместить ОФЗ на 1,5 трлн рублей. Объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет составит 500 млрд рублей, более 10 лет - 1 трлн рублей.