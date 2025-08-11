Число ответчиков по иску к экс-владельцу "Южуралзолота" увеличилось до девяти

ФССП России ранее в рамках исполнительного листа, выданного судом, наложило арест на сумму свыше 3,9 млрд рублей в рамках иска Генпрокуратуры

ЧЕЛЯБИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Количество ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ к экс-владельцу "Южуралзолота" Константину Струкову и еще нескольким лицам увеличилось до девяти, следует из материалов электронной базы Пластского городского суда.

"Ответчик - Колбасина Ольга Владимировна", - сказано в материалах.

Со ссылкой на базу данных ФССП 1 августа сообщалось, что Главное межрегиональное управление ФССП России в рамках исполнительного листа, выданного судом, наложило арест на сумму свыше 3,9 млрд рублей в рамках иска Генеральной прокуратуры. В ведомстве сообщили ТАСС о поступлении исполнительных документов в отношении Шувалова Ю. А., Колбасина А. И., Потапова В. В., Струкова К. И., Струковой Л. Е., Струковой А. К., Кузнецовой Е. К. и Кузнецовой У. А. с требованием о принятии обеспечительных мер на сумму 3,9 млрд рублей солидарно.

Исполнительные производства в отношении нескольких должников объединены в сводное исполнительное производство.

Требования Генпрокуратуры

Пластский городской суд назначил на 21 августа беседу по иску о взыскании со Струкова и нескольких других ответчиков 3,9 млрд рублей по иску Генпрокуратуры в счет ранее причиненного природе ущерба.

В исковом заявлении говорится, что ответчик извлекал прибыль за счет уклонения от погашения суммы ущерба, причиненного нарушением природоохранного и градостроительного законодательства, путем сбережения не возмещенного природе ущерба он извлек доход в размере 3,9 млрд рублей. Эти деньги с него и требуют взыскать в доход государства. Природоохранная претензия возникла весной 2024 года, когда на Светлинском месторождении в Челябинской области произошел прорыв дамбы. В иске ответчиками по делу также заявлен ряд лиц из надзорных и правоохранительных органов, которые "позволяли Струкову и его компаниям уклоняться от ответственности".

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Струкову. В иске отмечалось, что он, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требовал обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.