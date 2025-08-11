По данным портала Downdetector на 17:55 мск, за последний час на сбой в работе чат-бота пожаловались 1 629 пользователей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские пользователи китайского чат-бота DeepSeek сообщили о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

По данным портала Downdetector на 17:55 мск, за последний час на сбой в работе чат-бота пожаловались 1 629 пользователей, за сутки - 3 709 человек. Так, 67% пользователей отметили сбой в работе сайта, 21% - сбой мобильного приложения, 7% - общий сбой, 3% - сбой в работе оповещений, менее 1% - сбой личного кабинета, свидетельствуют данные Downdetector.

Жалобы поступают из Санкт-Петербурга (2%), Забайкальского края (2%), Магаданской (2%), Тверской (2%) и Новосибирской (2%) области.