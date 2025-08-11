Минтранс подготовил правовые основания для единой системы идентификации дронов

Изменения законодательства направлены на исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по развитию гражданской беспилотной авиации, отметили в ведомстве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ завершил подготовку правовых оснований для создания единой системы идентификации гражданских беспилотных воздушных судов на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщили в министерстве. Соответствующее постановление правительства РФ может вступить в силу с 1 марта 2026 года.

"Минтранс России завершил подготовку правовых оснований для создания единой системы идентификации гражданских беспилотных воздушных судов на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на портале размещения нормативных правовых актов. Вступление документа в силу запланировано на 1 марта 2026 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минтрансе, изменения законодательства направлены на исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по развитию гражданской беспилотной авиации. "Единая система идентификации на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" обеспечит прозрачность и безопасность использования беспилотных воздушных судов, создаст условия массового применения технологии для развития экономики страны, смягчения действующих региональных запретов на полеты", - отметили в министерстве.

"Регионы получат инструмент для разумного регулирования полетов дронов вместо вынужденных ограничений. Решение откроет новые возможности для тысяч предприятий и сервисов по всей стране, бизнес сможет масштабно использовать беспилотные технологии в логистике, сельском хозяйстве, строительстве, в интересах развития экономики страны в целом", - добавили в Минтрансе.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил к 1 сентября завершить формирование нормативно-правовой базы для единой системы идентификации беспилотных воздушных судов, используемых в интересах российской экономики.