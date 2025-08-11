Представителям бизнеса дали трехмесячный период для корректировки кадровой политики в соответствии с новыми требованиями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга запретили привлекать иностранцев к работе курьерами. Как сообщила пресс-служба городской администрации, постановление о новых ограничениях подписал губернатор Александр Беглов.

"Документ расширяет перечень видов экономической деятельности, по которым в 2025 году работодателям Санкт-Петербурга запрещено привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", - говорится в сообщении.

Представители Смольного пояснили, что к уже действующему в Петербурге ограничению в сфере такси добавлены виды деятельности, связанные с курьерской доставкой, включая курьерскую доставку различными видами транспорта, доставку еды на дом и прочую курьерскую деятельность.

"Сфера доставки активно развивается, создавая существенный объем неконтролируемой и неформальной занятости. Принятое решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь - для молодежи и студентов", - отметили в пресс-службе.

Как отметили в городской администрации, "иностранные курьеры составляют незначительную долю от общего числа занятых в секторе, поэтому данная мера не повлияет на стабильность рынка доставки".

Представителям бизнеса дан трехмесячный переходный период для корректировки кадровой политики в соответствии с новыми требованиями.