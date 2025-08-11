Кемеровская область стала вторым регионом России, где у ретейлера возникли сложности с лицензией

КЕМЕРОВО, 11 августа. /ТАСС/. Компания "Альфа-М", управляющая магазинами сети "Красное и белое" в Кемеровской области, лишилась лицензии на торговлю крепким алкоголем, действующая лицензия, выданная департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, истекла 10 августа, следует из данных ЕГРЮЛ.

"10 августа 2025 истек срок действия лицензии №42РПА0003158", - говорится в базе данных.

В Кемеровской области работают более 380 магазинов сети.

Кузбасс стал вторым регионом России, где у ретейлера в последнее время возникли сложности с лицензией.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что федеральная сеть магазинов "Красное и белое" уходит из области после того, как компания прекратила розничную продажу алкоголя в регионе в связи с приостановкой лицензии из-за нарушений. Компания не подтвердила свой уход из региона и заявила, что намерена через суд вновь открыть алкомаркеты в Вологодской области.