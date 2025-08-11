На смоленском НПП "Грань" стартовало строительство нового роботизированного комплекса

Общий объем инвестиций в проект на первом этапе составит 300 млн рублей

СМОЛЕНСК, 11 августа. /ТАМБОВ/. Строительство нового роботизированного комплекса, объем инвестиций в который составит 300 млн рублей, началось на научно-производственном предприятии "Грань" в Смоленске. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Автоматизированные системы нового поколения внедряет НПП "Грань". Предприятие приступает к строительству роботизированного производственного комплекса в Смоленске. В настоящее время идет подготовка территории для укладки фундамента и проведения коммуникаций", - сообщил глава региона.

По его словам, общий объем инвестиций в проект на первом этапе составит 300 млн рублей. Завершить строительство комплекса предприятие намерено в 2027 году, это позволит увеличить производственную мощность и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Работы ведутся в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ в июне этого года. "Мы будем поддерживать инновационное предприятие, деятельность которого способствует укреплению и развитию экономического потенциала региона", - отметил губернатор.

НПП "Грань" занимается сложной механической обработкой металлов, более 20 лет производит компоненты для различных отраслей промышленности, в том числе предприятий космической, авиационной, медицинской отраслей и компаний нефтегазового сектора.