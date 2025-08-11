Глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию призвал разработать дополнительные меры поддержки и регулирования для этого

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Представление фермерской продукции на маркетплейсах нужно расширить для более активного сбыта товаров. Такое мнение выразил координатор проекта "Российское село" партии "Единая Россия", глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

"Растет объем интернет-торговли, и электронные площадки нужно активнее использовать для сбыта фермерской продукции, [необходимо] разработать дополнительные меры поддержки и регулирования, чтобы расширить представление фермерской продукции на маркетплейсах и сделать работу производителей более эффективной. <...> Раньше условия контрактов с супермаркетами были неподъемными для малого агробизнеса: десятки страниц, мелкий шрифт, штрафы. Сегодня появляются агроагрегаторы, крупные сети сами становятся такими площадками. Контракты стали проще, штрафы ушли", - сообщил Двойных на круглом столе проекта "Российское село".

По его словам, по соглашению с Минсельхозом крупные маркетплейсы сегодня обучают фермеров интеграции продукции на онлайн-платформы. Продвижением сельхозпродукции через электронные сервисы занимаются Россельхозбанк и Корпорация МСП, добавил сенатор.

Несмотря на общемировой тренд оттока населения в агломерации, Россия дает этому вызову адекватный отпор, и малые хозяйства, производящие 40% сельхозпродукции, остаются главными работодателями на селе, также рассказал Двойных.

"Их [малых хозяйств] поддержка - залог продовольственной безопасности и сохранения населения", - также сообщил он.