В соответствии с документом, в частности, ставка для неэкологичной комбинированной упаковки, состоящей из полимерно-алюминиевых материалов, вырастет на 91%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минприроды России подготовило проект постановления правительства, устанавливающего базовые ставки экологического сбора и коэффициенты к ним на 2026 год. Их будут обязаны платить участники расширенной ответственности производителей товаров и упаковки (РОП), которые не планируют самостоятельную утилизацию, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Базовые ставки планируется установить для 52 групп товаров и упаковки. При расчете коэффициента учитывается сложность извлечения отходов для дальнейшей утилизации, наличие такой технологической возможности, востребованности вторичного сырья на рынке. Кроме того, в расчет берутся количество циклов переработки материала, то есть сколько раз сырье можно использовать для получения новой продукции. Таким образом, чем экологичнее продукция, тем ниже коэффициент", - говорится в сообщении.

Предполагается поднять действующие ставки экосбора до экономически обоснованных. Более других - на 91% - вырастет ставка для неэкологичной комбинированной упаковки, состоящей из полимерно-алюминиевых материалов, используемых для фасовки соусов и подобной продукции. Согласно принятому в августе 2024 году постановлению правительства, базовые ставки экологического сбора на 2026 год для такой упаковки установлены в размере 2 953 рублей за тонну. Однако теперь их предполагается поднять до 32 054 рублей за тонну.

Наименьшее расхождение, на 5%, наблюдается у ставки экологического сбора для резинотехнических изделий. В остальных категориях отставание действующих ставок варьируется в пределах 50-80%. Например, для металла, бумаги и картона оно составляет 83%, для стекла - 53%, для текстиля - 77%, для пластика - 80%, для дерева - 50%, а для батареек - 72%.

Влияние на цены

Согласно расчетам Российского экологического оператора (РЭО), повышение ставок экологического сбора окажет незначительное влияние на цены товаров. По расчетам компании, совокупный вклад экосбора в рост цен по всей потребительской корзине составит не более 0,3%. Наибольшее влияние ожидается в сегменте продовольственных товаров. Здесь средний рост цен прогнозируется на уровне 0,54%. Это объясняется тем, что в отдельных категориях доля упаковки в себестоимости продукции особенно высока. К примеру, цены на масло и жиры, сахар, яйца и хлебобулочные изделия могут вырасти от 0,4% до 0,7%, в зависимости от упаковочной нагрузки и логистики.

В непродовольственном сегменте рост цен в среднем оценивается на уровне 0,28%, однако в отдельных товарных группах он может быть выше. Например, в категории бытовой техники и электротоваров влияние может составить около 1,2%, в сегменте чистящих и моющих средств - около 1,1%.

Согласно российскому законодательству, ставки экологического сбора должны быть экономически обоснованными, уточнили в пресс-службе РЭО. На это направлено отдельное поручение президента России, поэтому размеры ставок разработаны по методике, утвержденной правительством в конце 2023 года. При их формировании взяты в расчет средние затраты на сбор и накопление, транспортировку, обработку и утилизацию тонны отходов, включая затраты на энергопотребление и расходные материалы.

"Приоритетом государства является фактическая утилизация, а не получение экосбора. Компании могут перерабатывать свои отходы от товаров и упаковки, создавая мощности под конкретные виды продукции. Кроме того, бизнес вправе заключить соответствующий договор с утилизатором. Экологический сбор - это тот случай, когда производство по каким-то причинам не может или не хочет выполнить закрепленные законодательством нормативы утилизации", - объяснили в РЭО.

Таким образом, повышение ставок экосбора стимулирует развитие отрасли переработки отходов и позволит привлечь инвестиции благодаря финансированию новых утилизирующих мощностей.

Цель финансирования

Средства от экологического сбора направляются в первую очередь на создание инфраструктуры по переработке отходов. В 2025 году на эти цели за счет экосбора из федерального бюджета выделено дополнительно 12 млрд рублей. Это позволит профинансировать строительство мощностей по обработке и утилизации отходов в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью.

Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году добиться 100% обработки твердых коммунальных отходов и снизить полигонное захоронение в два раза, она закреплена в национальном проекте "Экологическое благополучие". Сегодня на обработку направляется свыше 55% ТКО, захоронение снижено на 17,5%. В стране построено свыше 300 объектов по обращению с ТКО.

Мнение экспертов

"Ключевая идея РОП заключается в следующем: система построена так, чтобы производителю было выгоднее самостоятельно перерабатывать отходы, предотвращая их образование. Основная задача - не пополнение бюджета, а стимулирование производителей к переходу к экономике замкнутого цикла", - считает зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

В России принята максимально продуманная и эффективная система расширенной ответственности производителя: она экономически дестимулирует использование неперерабатываемой упаковки и, опять же, экономически стимулирует экологичные альтернативы. Но любая система работает только при условии ее полной сбалансированности, добавила замгендиректора группы компаний "Эколайн" Елена Вишнякова.

По ее словам, система РОП дифференцирует каждую упаковку по сложности ее сортировки и переработки. Поэтому экологический сбор на неперерабатываемую упаковку с учетом повышающих коэффициентов очень высокий, а на легкоперерабатываемую - низкий, и может еще снижаться, если упаковка будет сделана со вторичным сырьем. А в случае самостоятельной утилизации экологический сбор не придется платить вообще.

"Приведение ставок экологического сбора в соответствие с проектными значениями завершит балансировку системы, что в итоге позволит решить ключевые проблемы утилизации: дефицит мощностей, дефицит технологий и компенсацию дорогой логистики, что позволит утилизаторам получать необходимое сырье. Очевидно, что это решение вызовет активную дискуссию и сопротивление со стороны производителей, не желающих переходить на более экологичные альтернативы. Хотелось бы только, чтобы эти дискуссии проходили не в офисах, а на полигонах. Там проще расставлять приоритеты", - подчеркнула Вишнякова.