Глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов отметил, что терминал будет обслуживать как внутренние, так и международные авиалинии

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Строительство нового терминала в международном аэропорту Казани планируют завершить в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов.

"Строительство [нового термина] в республике началось. <...> Планируем завершить в следующем году", - сказал министр.

Он отметил, что новый терминал будет обслуживать как внутренние, так и международные авиалинии.

Ранее глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов сообщал, что строительство нового терминала в международном аэропорту Казани обойдется в 20 млрд рублей. Пресс-служба правительства России по итогам визита вице-премьера РФ Виталия Савельева в Республику Татарстан сообщала, что новый пассажирский терминал международного аэропорта Казань им. Габдуллы Тукая сможет обслуживать более 5,7 млн пассажиров в год.

По данным правительства республики, на сегодняшний день из международного аэропорта Казань им. Габдуллы Тукая выполняются рейсы по 83 направлениям, в том числе 51 - на внутренних воздушных линиях и 32 - на международных. Аэропорт рассчитан на прием 2,5 млн пассажиров в год, при этом в 2023 году он принял вдвое больше пассажиров. За 2024 год было обслужено 5,3 млн пассажиров.