С января по июнь этим видом транспорта воспользовались 112,2 тыс. человек

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Рост пассажиропотока на водном транспорте в Республике Татарстан вырос на 13% за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. С января по июнь этого года водным транспортом воспользовались 112,2 тыс. человек по сравнению с 97,6 тыс. в прошлом году, сообщил на презентации транспортного потенциала Республики Татарстан, которая состоялась в рамках первого автопробега БРИКС, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов.

"Водный транспорт: перевезено пассажиров всего 112,2 тыс. человек за первое полугодие 2025 года. За первое полугодие 2024 года [перевезено] - 97,6 тыс. человек, рост 13,0%", - указано в сопроводительной презентации Ханифова.

Он отметил постоянный рост по показателям развития водного транспорта в регионе. Так, в его презентации указано, что за первое полугодие этого года в 2,5 раза выросло и число перевозок на коммерческих рейсах - с 20,3 тыс. человек за первое полугодие 2024 года до 53,8 тыс. в 2025. "Некоммерческие рейсы у нас растут кратно - очень много пошло туристов на наши реки. Мы готовы их встречать, поэтому мы организовали компанию "Флот Республики Татарстан", <…> задача ее - организовать пассажирские перевозки. Мы начинали с девяти судов, сегодня уже у нас в работе девятнадцать крупных судов", - добавил министр.

Кроме того, в презентации указано, что всего за этот же шестимесячный период в 2025 году организовано более 1,7 тыс. судозаходов. "Очень много судозаходов, фиксируем рост. Здесь мы считаем судозаходы по реке Волга, Кама, большие четырехпалубные теплоходы туристического класса, туристического направления", - сказал Ханифов.

О пробеге

Первый автопробег БРИКС приурочен к вводу одного из ключевых участков автомобильной дороги М-12 "Восток" г. Дюртюли - пгт Ачит, торжественная церемония открытия которого состоялась при участии президента России Владимира Путина в июле 2025 года. Новая магистраль стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Реализация проекта позволила сформировать бесшовный скоростной маршрут протяженностью 2 400 км от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, сокращение времени в пути для пользователей составило более 22 часов. Теперь, с открытием нового участка, М-12 "Восток" связывает Санкт-Петербург, Москву, Казань и Екатеринбург.

