По данным телеканала, американский президент Дональд Трамп подписал соответствующий документ в воскресенье вечером

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты еще на 90 дней продлили отсрочку на введение пошлин в отношении Китая, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на должностное лицо американской администрации.

По его сведениям, соответствующий документ президент США Дональд Трамп подписал в воскресенье вечером. Предыдущий крайний срок по тарифному перемирию истекал 12 августа.

Переговоры США и Китая по вопросам двусторонней торговли в Стокгольме состоялись 28-29 июля. Как сообщило радио Sveriges radio, по итогам консультаций стороны договорились продлить тарифное перемирие еще на три месяца.

По результатам переговоров в Женеве 10-11 мая между представителями США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней (начиная с 12 мая) пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР).