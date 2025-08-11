В московском аэропорту пассажиров попросили следить за обновлениями и обращаться в службу розыска багажа аэропорта для уточнения информации

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 215 мест багажа на четырех рейсах из Антальи во Внуково, сообщил московский аэропорт Внуково.

"Информация для пассажиров рейсов Turkish Airlines, прибывающих из Антальи в Москву 11.08.2025! К сожалению, не весь багаж был загружен на рейсы в аэропорту отправления: TK 3050: 36 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00:30 мск; TK 3002: 40 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00:30 мск; TK 3038: 94 единицы (информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно); TK 3168: 45 единиц (информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в аэропорту, Turkish Airlines приносит искренние извинения за доставленные неудобства и принимает все меры для скорейшей доставки багажа. Во Внуково пассажиров просят следить за обновлениями и обращаться в службу розыска багажа аэропорта для уточнения информации.

Ранее стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на пяти рейсах из Антальи во Внуково.