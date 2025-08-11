Страны заключили его после того, как власти Соединенных Штатов допустили введение санкций за продолжение торговых отношений, сообщает вестник бразильского правительства

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 августа. /ТАСС/. Бразилия заключила с Россией меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества после того, как власти США допустили введение вторичных санкций или пошлин за продолжение южноамериканской республикой торговых отношений с РФ. Об этом говорится в бразильском правительственном вестнике.

"Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансово-экономического сотрудничества между двумя странами путем установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога", - отмечается в документе.

Ранее американская администрация указывала на возможность применения как вторичных санкций, так и дополнительных таможенных пошлин в отношении стран, которые являются ключевыми торговыми партнерами РФ.