СП: уровень исполнения бюджета Росфинмониторингом в 2024 году составил 99,9%

Ведомство перечислило в казну 4,4 млн рублей, говорится в сообщении

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Уровень исполнения бюджетных расходов в Росфинмониторинге в 2024 году составил 4,8 млрд рублей, или 99,7% утвержденных объемов бюджетных ассигнований, говорится в сообщении Счетной палаты РФ.

"Проверка показала, что в отчетном году Росфинмониторинг незначительно перевыполнил план по доходам, перечислив в бюджет 4,4 млн рублей - 108,5% от прогноза. Расходы исполнены в сумме 4,8 млрд рублей, что составляет 99,7% утвержденных объемов бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении.

Дебиторская задолженность по расходам службы в отчетном году уменьшилась в 29,5 раза и составила 0,1 млн рублей. Дебиторская задолженность по доходам увеличилась на 3,8% до 3 млн рублей. Кредиторская задолженность в размере 2,1 млн рублей носила текущий характер, просроченной и долгосрочной кредиторской задолженности в течение 2024 года не наблюдалось.

Задачи, целевые показатели и контрольные события госпрограммы "Обеспечение государственной безопасности", установленные Росфинмониторингу на 2024 год, выполнены. Уровень внутреннего финансового контроля службы оценивается Счетной палатой как надежный. Нарушений и недостатков при исполнении бюджета проверкой не установлено. Бюджетная отчетность службы за 2024 года признана достоверной.