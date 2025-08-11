По данным Счетной палаты, объем доходов за отчетный год составил 1,2 трлн рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Доходы Казначейства за 2024 год составили 1,2 трлн рублей, что на 4,1% выше прогноза, говорится в заключении Счетной палаты по результатам проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов".

Основной объем доходов (почти 96%) обеспечен поступлениями от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и по соглашениям между государствами - членами Евразийского экономического союза.

Объем дебиторской задолженности Казначейства по доходам сократился на 21,1 млн рублей (на 3,3%), по расходам - на 57,9 млн рублей (на 3,4%).

Также проверка выявила нарушения и недостатки, допущенные при ведении бюджетного учета и отчетности, учете федерального имущества, исполнении полномочий главного администратора доходов бюджета, в том числе несвоевременное взыскание дебиторской задолженности.

"Как и годом ранее, Казначейство не обеспечило надлежащий контроль за деятельностью подведомственного учреждения - ФКУ "ЦОКР", что привело к несоблюдению требований законодательства в сфере закупок (в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта) и в сфере бухгалтерского учета (в части сроков учета фактов хозяйственной жизни)", - говорится в заключении Счетной палаты.