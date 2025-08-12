Работающим пенсионерам хотят компенсировать пропущенные ими индексации пенсий

Это позволит скорректировать разрыв между выплатами работающих и неработающих пенсионеров, отметил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Механизм компенсации тех индексаций пенсии, которые были пропущены работающими пенсионерами во время их трудовой деятельности, мог бы скорректировать разрыв между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров: несмотря на возобновление индексации, пенсия неработающих выше, чем работающих. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"С 1 января 2025 года в России страховые пенсии работающих пенсионеров индексируются, причем расчет ведется не от текущей получаемой суммы, а от той, которую пенсионер получил бы в статусе неработающего. Это означает, что в 2025 году прибавка рассчитывается от полной суммы пенсии, включая все ранее пропущенные индексации, даже если пенсионер продолжает работать. Такой подход увеличивает размер прибавки. Так, в официальном примере, опубликованном СФР, работающий пенсионер в 2024 году получал 19 527,94 рубля в месяц. Если бы он не работал, его страховая пенсия составляла бы 36 351,59 рубля. Индексация 2025 года составила 9,5%, и ее применили к полной (не "урезанной") сумме - 36 351,59 рубля. В результате размер прибавки составил 3 453,4 рубля, и общая сумма к выплате с 2025 года - 22 981,34 рубля. Ранее такие пенсионеры не получали индексации вовсе, и прибавка происходила только после увольнения", - рассказал депутат.

Несмотря на возобновление индексации, пенсия работающих пенсионеров по-прежнему остается ниже, чем у неработающих, констатировал он. "Это связано с тем, что при увольнении человеку дополнительно пересчитываются все пропущенные индексации прошлых лет - начиная с 2016 года. В итоге при увольнении суммарный прирост пенсии может составлять 7-14 тыс. рублей в месяц и более. Кроме того, с 2025 года сохраняется августовское повышение для работающих пенсионеров. Этот перерасчет проводят ежегодно по результатам уплаты страховых взносов за предыдущий календарный год. Он ограничен максимумом в три пенсионных балла. В 2025 году стоимость одного балла составляет 145,69 рубля, соответственно, максимальная прибавка по августовской корректировке - 437,07 рубля", - пояснил Гаврилов.

Размер прибавки

Для многих пенсионеров прибавка выражается в пределах нескольких сотен или пары тысяч рублей, подсчитал парламентарий. "Августовское повышение - это максимум 437 рублей в год, и само по себе оно не влияет на общий уровень дохода. Индексация с января, хоть и рассчитывается от полной суммы, не компенсирует ту разницу, которая накопилась за годы работы без перерасчета. Поэтому говорить о каком-либо паритете между работающими и неработающими пенсионерами пока не приходится", - полагает Гаврилов.

Возможным направлением для корректировки может стать механизм компенсации тех индексаций, которые были пропущены во время трудовой деятельности, считает депутат. "Например, можно рассмотреть установление поэтапной доплаты при выходе на пенсию, зависящей от количества отработанных лет после последнего перерасчета. Также было бы логично расширить автоматизированные онлайн-сервисы: гражданин должен иметь возможность заранее увидеть расчет своей будущей пенсии с учетом всех сценариев - продолжения работы, увольнения, перерыва в занятости. Это дало бы более точные ориентиры для пенсионного планирования", - заключил Сергей Гаврилов.