В России ИИ будет выявлять ямы на дорогах и оповещать службы для их устранения

Пилотный проект планируют запустить в одном из регионов в ближайший месяц, сообщили в пресс-службе компании-разработчика NtechLab

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. В России разрабатывают решение на основе ИИ для выявления ям и других разрушений на автодорогах и оповещения инстанций о них для устранения, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика NtechLab (технологический партнер госкорпорации Ростех). Пилотный проект планируют запустить в одном из регионов России в ближайший месяц.

"NtechLab разрабатывает решение на основе ИИ для своевременного обслуживания автодорог. Нейросеть может выявлять ямы, выбоины, отсутствие люков и сломанные барьерные ограждения на трассах. Система оповещает об этом соответствующие инстанции, которые должны принять меры по устранению дефектов. Это поможет снизить количество ДТП и повреждений автомобилей", - говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, новая нейросеть работает на базе видеопотоков с камер в общественном наземном транспорте, что дает возможность точечно выявлять и устранять дефекты в любой точке города. Также ИИ фиксирует неработающие уличные фонари, испорченные дорожные знаки и может зафиксировать скопление мусора возле дорог, переполненные мусорки на остановках и повреждение придорожных зданий, например, сколы облицовки домов.

Ntechlab основана в 2015 году, разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей, в том числе технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Продукты компании используются в более чем 70 регионах России и 34 странах.