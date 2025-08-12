Данные, собранные устройствами, передаются в цифровую систему Рослесхоза, что позволяет быстрее реагировать на лесные пожары

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. единиц лесной техники подключили к государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" с 1 января 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

"Свыше 100 тыс. транспортных средств лесопромышленной отрасли России подключили к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС". Данные передаются в цифровую систему Рослесхоза - ФГИС Лесного комплекса (ФГИС ЛК), что ускоряет реагирование на лесные пожары, предотвращает незаконную вырубку и нелегальный оборот древесины", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Рослесхоза Иван Советников, проделана большая работа по выстраиванию взаимодействия с регионами и лесопользователями в период активной установки на лесовозную технику специализированного оборудования. "Несмотря на весь скепсис, который был в начале года вокруг нормы закона по оборудованию машин датчиками, мы можем наблюдать положительную динамику - в январе в системе было зарегистрировано порядка 30 тыс. транспортных средств, в настоящее время эта цифра достигает 100 тыс. Хочу отметить, что мы во ФГИС ЛК можем отследить перевозки партий древесины всех зарегистрированных машин и проверить любой маршрут", - отметил Советников, слова которого приводятся в сообщении.

Компания - оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" автоматизирует взаимодействие пользователей лесных предприятий при работе с системой, что снижает вероятность ошибок из-за человеческого фактора. "За полгода, прошедшие с момента обязательного подключения всей лесной техники к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", мы провели большую работу над развитием сервиса, максимально автоматизируя все процессы взаимодействия с пользователями, и уже видим результат. Снижение запросов в техподдержку к концу первого квартала, по нашим данным, составило около 10%, к концу второго - уже 30%. Время прохождения всех этапов регистрации сократилось и занимает в среднем один - два дня", — уточнил гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

Как рассказали в компании, активнее всего лесную технику подключают в Сибирском федеральном округе: в лидерах - Иркутская область (22,3 тыс. транспортных средств). За ней следуют Красноярский край (5,7 тыс.) и Томская область (3,7 тыс.). В тройке федеральных округов также Северо-Западный и Приволжский округа.

С 1 января 2025 года все лесозаготовительные, лесопожарные машины и лесовозы в обязательном порядке оснащаются аппаратурой спутниковой навигации. Оборудование передает данные о перемещении техники в ФГИС Лесного комплекса через "ЭРА-ГЛОНАСС".