ШАНХАЙ, 12 августа. /ТАСС/. Закрытие литиевых рудников в китайском городе Ичунь (восточная провинция Цзянси) может вызвать дефицит этого металла на глобальном рынке. Такое мнение выразили аналитики китайского инвестиционного банка CITIC Securities.

Некоторые литиевые рудники в Ичуне по-прежнему сталкиваются с рисками несоблюдения операционных требований, по оценкам банка, их годовая производственная мощность составляет 185 тыс. тонн хлорида лития - порядка 12,5% от мирового предложения лития. "Их полная остановка может привести к глобальному дефициту лития", - говорится в аналитическом материале CITIC Securities.

Ранее китайская компания CATL заявила о приостановке работы ичуньского рудника как минимум на три месяца. "Это сократит внутреннее предложение лития на 8 300 тонн в месяц, или 8% от ежемесячного предложения лития в Китае, что приведет к дисбалансу спроса и предложения и значительному росту цен на литий", - считает CITIC Securities.

Литий используется для производства аккумуляторов для электромобилей и электроники.

Рудник CATL в Ичуне приостановил работу 9 августа в связи с истечением срока действия лицензии на добычу. CATL специализируется на производстве литий-ионных аккумуляторов для электромобилей и систем накопления энергии. Компания занимает первое место в мире по производству аккумуляторных батарей уже восемь лет подряд, ее доля на мировом рынке в 2024 году составила 37,9%.