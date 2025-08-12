Клиентам банков могут грозить перерасчет дохода, навязывание дополнительных услуг и скрытые комиссии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Комбинированные банковские продукты с инвестиционным или страховым компонентом несут в себе риски перерасчета дохода при досрочном прекращении инвестиционной составляющей, а также риски скрытых комиссий. Кроме того, банки могут обходить запреты на навязывание дополнительных услуг, несмотря на вступление соответствующего закона в силу с 1 сентября 2025 года, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

"В условиях снижения доходности по традиционным депозитам банки все активнее продвигают комбинированные продукты, сочетающие вклад с инвестиционным или страховым компонентом. Формально клиент заключает два и более договора: вклад, подпадающий под действие закона "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ", и отдельный договор страхования или доверительного управления. Риски возникают уже на этапе продажи: рекламные материалы часто акцентируют внимание на повышенной ставке по депозиту, но умалчивают о том, что она действует только при условии заключения второго договора, а досрочное прекращение инвестиционной или страховой части ведет к перерасчету дохода по вкладу и существенным удержаниям", - пояснил он.

Судебные споры по таким продуктам нередко связаны с нарушением статей закона "О защите прав потребителей" из-за неполного или искаженного информирования, а также с применением норм Гражданского кодекса РФ о договорах присоединения и ложных заверениях, сказал депутат. "Классическая ситуация - клиент полагал, что оформляет вклад, и не был должным образом проинформирован о рисках инвестиционной части, ее незастрахованности и порядке досрочного выкупа. Нередко предметом иска становятся скрытые комиссии, выплачиваемые банком посреднику за продажу страхового или инвестиционного продукта, и выкупная сумма, значительно меньшая внесенной, при расторжении договора в первые годы действия", - отметил Говырин.

Ответственность за недостоверную рекламу

Продвижение таких продуктов под видом "аналогов вклада" несет риск привлечения к ответственности по закону "О рекламе" за недостоверную рекламу финансовых услуг, напомнил парламентарий. "Запрет обещания доходности, если она не может быть определена на момент заключения договора, прямо распространяется на подобные ситуации. Банк России в рамках поведенческого надзора в 2025 году уже применял меры воздействия к банкам, использовавшим в названии комбинированных продуктов термин "вклад" при наличии инвестиционной составляющей", - рассказал Говырин.

С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки к закону "О защите прав потребителей", прямо запрещающие навязывание дополнительных платных услуг без отдельного согласия. "Однако формально ряд комбинированных схем может оставаться вне прямого действия этой нормы, если банк оформляет договоры не как единый пакет, а как два независимых продукта, предлагаемых в связке. Это оставляет пространство для споров о том, было ли согласие клиента действительно добровольным и информированным", - пояснил депутат.

Судебная практика последних лет показывает, что при доказанном навязывании или продаже клиенту финансового продукта с искаженным представлением о его сути и рисках суды удовлетворяют требования о возврате средств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа в пользу потребителя, пояснил Говырин. "В делах по страховым продуктам обязателен досудебный порядок через финансового уполномоченного, и его несоблюдение приводит к оставлению иска без рассмотрения. Для снижения рисков банкам и страховым партнерам необходимо выстраивать процесс продаж с отдельным подтверждением согласия клиента на каждый договор, четким раскрытием условий досрочного расторжения, размера комиссий и отсутствия страхования инвестиционной части, а также отказом от маркетинговых формулировок, способных ввести в заблуждение относительно характера продукта", - отметил депутат.