Число хранящих сбережения только в долларах и евро составили 0,1%, говорится в исследовании холдинга

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Эксперты холдинга "Ромир" оценили финансовые привычки россиян на лето 2025 года. Так, согласно исследованию, 45% граждан в июле этого года отметили отсутствие сбережений. Однако на фоне этой цифры выросла доля россиян, предпочитающих хранить накопления исключительно в рублях - 48%, говорится в исследовании холдинга (материалы исследования есть в распоряжении ТАСС).

По данным исследования, снизилось число тех, кто до сих пор держит сбережения только в долларах (их доля составила 0,3%) или в смешанных валютах: в рублях и долларах - 3%, в рублях, долларах и евро - 2%, а в рублях и евро - 2%. А сбережения только в долларах и евро составили лишь 0,1%.

При этом доля россиян, чьих накоплений хватит от трех до шести месяцев сократилась несмотря на то, что доля тех, чьих сбережений хватит не более чем на три месяца, увеличилась. По данным "Ромир", это может быть интерпретировано как проявление более динамичного подхода к управлению личными финансами.

Кроме того, почти половина граждан (48%) отметили, что не меняли привычный образ жизни, что свидетельствует о сохранении экономической стабильности. При этом лишь 7% рассчитывают вернуться к прежнему ритму в течение месяца, а 32% отводят на это два месяца и более.

Исследование проводилось на базе потребительской панели "Ромир", объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей России (240 городов с населением свыше 10 тыс. человек).