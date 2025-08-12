Среди миллениалов 15% приобретают товары в интернете, говорится в исследовании финтех-компании

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Каждый пятый опрошенный россиянин в возрасте от 12 до 28 лет ежедневно делает покупки в интернете, сказано в исследовании финтех-компании ЮMoney, с результатами которого ознакомился ТАСС.

"Каждый пятый зумер (20%) покупает что-то в интернете ежедневно. Среди миллениалов таких меньше (15%). Для зумеров онлайн-шопинг стал такой же ежедневной привычкой, как чтение новостей или просмотр социальных сетей", - говорится в исследовании.

По данным опроса, частота покупок напрямую влияет на выбор способа оплаты. Так, среди миллениалов банковские карты используют 50%, а среди зумеров - 30%. Треть представителей поколения Z (зумеры) активно осваивают альтернативные решения, такие как "пеи" (26%), электронные кошельки (23%), оплата по QR-коду (21%).

Представители обоих поколений перед покупкой сравнивают цены на разных площадках (44% и 49% соответственно). Структура трат свидетельствует о том, что поколение Z чаще тратит на онлайн-покупки незначительные суммы - от тысячи до трех тысяч рублей в месяц. Среди зумеров такой ответ выбрали 30%, а среди миллениалов - 20%.

Что учитывают разные поколения при выборе товара

По данным опроса, более половины опрошенных зумеров (53%) в первую очередь обращают внимание на экологичность и социальную позицию бренда, в то время как у миллениалов в приоритете скорость доставки (93%), а также наличие рейтинга и отзывов (73%).

Для зумеров также важны рекомендации блогеров, а для поколения Y (миллениалы) - отзывы реальных покупателей. "Абсолютное большинство миллениалов (91%) не доверяет рекомендациям блогеров, предпочитая полагаться на собственный опыт и отзывы других покупателей. У зумеров все иначе: 42% доверяют советам блогеров, а 77% регулярно совершают покупки под влиянием публикаций в соцсетях", - сказано в исследовании.

При этом 33% представителей поколения Z всегда покупают спонтанно, а среди поколения постарше таких меньше - 27%. Для зумеров важен сам процесс покупки, чувство сопричастности к тренду, тогда как миллениал нацелен прежде всего на результат - выгодное приобретение.

Опрос проводился в августе 2025 года среди более 3 000 пользователей ЮMoney: 43% из них - миллениалы (родившиеся в 1981-1996 годах), 57% - зумеры (родившиеся в 1997-2012 годах).