МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Применение нейросетевых технологий на бортах беспилотников в два раза повышает шансы на спасение пропавших людей. Об этом заявили в Фонде Национальной технологической инициативы (НТИ) по итогам полевых учений, прошедших в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2025".

"Беспилотники исследуют большую территорию за меньшее время, чем пешие поисковые группы. Кроме того, они охватывают большие участки для поиска с высоты птичьего полета. Пешая группа может исследовать местность площадью 0,5 кв. км в срок от 4 до 6 часов. <…> Беспилотник делает эту работу за 15 минут. В это время входит сбор фотографий и обработка данных. 15 минут - это очень эффективно, очень быстро. Вероятность нахождения человека живым на второй день пропажи возрастает почти в два раза. Это конкретные, спасенные жизни детей и взрослых", - рассказал управляющий директор Центра развития системы технологических конкурсов Фонда НТИ Юрий Молодых.

Полевые учения были проведены в рамках технологических конкурсов Up Great "Автономный поиск. На борту" и "Экспедиция" в Московской области. "В учениях в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2025" приняло участие 17 команд. <…> Учения дают возможность командам обменяться опытом, освоить новые навыки для более эффективного применения нейросетевых технологий на бортах беспилотников для спасения людей", - отметили в фонде.

В организации уточнили, что также участники протестировали работу сложных сенсоров для поиска археологических предметов под поверхностью Земли.