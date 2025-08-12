Объем же классического онлайн-ретейла продолжит снижаться, говорится в исследовании международной консалтинговой группы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Доля маркетплейсов в структуре онлайн-торговли России к 2028 году может вырасти до 72%, сказано в исследовании международной консалтинговой группы SCG, с результатами которого ознакомился ТАСС.

"Согласно прогнозу SCG, к 2028 году объем e-commerce в России вырастет до 30 трлн рублей, а доля маркетплейсов достигнет 72%. При этом доля классического онлайн-ретейла продолжит снижаться - до 9% от общего оборота", - сказано в исследовании.

По данным аналитиков группы, около 92% онлайн-покупателей совершают заказы через маркетплейсы, а их доля в общем обороте электронной коммерции в России достигла 63% в 2024 году, тогда как еще пять лет назад она составляла 27%.Таким образом, каждый второй рубль онлайн-покупок уходит не ретейлерам, а агрегаторам.

При этом доля крупного онлайн-ретейла сократилась на 12%, а совокупные недополученные доходы сектора в 2024 году оцениваются в 1,4 трлн рублей. "За 2024 год было совершено 6,8 млрд заказов, однако темпы прироста замедлились до 45%, что является минимумом за последние пять лет", - сказано в исследовании.

Риски для традиционного онлайн-ретейла

Согласно анализу SCG, традиционные онлайн-ретейлеры испытывают многоаспектное давление на рынке. Снижается лояльность клиентов - около 74% покупателей регулярно используют как маркетплейсы, так и собственные платформы ретейлеров, что усиливает конкуренцию за удержание аудитории.

При этом потребители становятся более рациональными и предпочитают массовые платформы благодаря их удобству, скорости обслуживания и доступности. Кроме того, расходы ретейлеров на логистику и рекламу уступают масштабам инвестиций интегрированных экосистем таких компаний, как Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет".

Дополнительным фактором давления стало падение трафика в торговые центры и снижение интереса к офлайн-форматам. Посещаемость магазинов электроники, детских товаров и одежды снизилась на 8-11%.