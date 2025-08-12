Старший научный сотрудник академии Александр Ларионов в своей статье предложил для первого ребенка установить ежемесячную выплату до 1,5 лет в размере 30% от дохода матери, а при рождении второго - 60% до 2,5 лет

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Увеличение декретных выплат может замотивировать россиян на рождение второго и третьего ребенка. Об этом сообщается в статье старшего научного сотрудника ИНП РАН Александра Ларионова, опубликованной в журнале "Проблемы прогнозирования".

Речь идет о факторах, влияющих на формирование целевого репродуктивного поведения (ЦРП) населения России. В статье отмечается, что повлиять на репродуктивные установки россиян можно за счет повышения выплат при рождении ребенка, которые смогут восполнить потери в доходе в период декрета.

"Данные выплаты должны оказывать наибольшее воздействие на поддержку рождения вторых и третьих детей. В частности, для первого ребенка возможно установить ежемесячную выплату до 1,5 лет в размере 30% дохода матери с установлением минимального уровня выплат вне зависимости от трудового статуса матери и без ограничения максимального уровня. При рождении второго ребенка размер ежемесячной выплаты должен составить 60% дохода и период выплаты продлить до 2,5 лет", - говорится в статье.

Ларионов уточнил, что при рождении третьего ребенка необходимо установить ежемесячную выплату в размере 80% дохода и период выплаты 3 года. Он также предложил индексировать выплаты после рождения четырех и более детей с позиции выплат по многодетности, которые необходимо сохранить наравне с выплатами на ребенка.