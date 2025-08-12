Сумма основного долга составляет 3 млн рублей

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с просьбой признать банкротом бывшего вице-президента по охране труда, промышленной безопасности и экологии "Евраза" Майкла Шубла. Сумма основного долга составляет 3 млн рублей, следует из данных картотеки суда.

"Заявитель просит признать Шубла Майкла Джеффри несостоятельным (банкротом), ввести в отношении должника процедуру, применяемую в деле о банкротстве, - реализацию имущества. Установить требования Федеральной налоговой службы России по обязательным платежам в бюджет и включить в третью очередь реестра требований кредиторов Шубла задолженность по основному долгу в размере 3 млн рублей, сумму пени в размере 2,7 млн рублей и штраф в размере 1 тыс. рублей, учесть отдельно в реестре требований кредиторов Шубла", - говорится в документах суда.

В настоящее время заявление возвращено заявителю до устранения замечаний сроком до 5 сентября.

Майкл Шубл работал в "Евразе" с 2011 года. В 2013 году он был назначен на должность вице-президента по охране труда, промышленной безопасности и экологии. Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, в настоящее время Шубл в организации не работает. Также в "Евразе" уточнили, что Шубл работал на должности вице-президента до 2017 года, от дальнейших комментариев в компании воздержались.