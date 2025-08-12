В регионе рост энергопотребления превышает 9% в год

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Новые линии электропередачи введут до 2027 года в Туве, где в год рост энергопотребления превышает 9% из-за активного жилищного строительства и развития инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Мощность тувинской энергосистемы составляет 211 мегаватт. Этого не хватает для жилищного строительства и запуска крупных проектов в сфере добычи и переработки цветных металлов. В 2021 году на федеральном уровне был подписан комплексный план энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах Тувы. Вложения в развитие тувинской энергосистемы до конца 2025 года должны составить почти 46 млрд рублей.

"Встретился с министром энергетики России Сергеем Евгеньевичем Цивилевым. <…> Детально рассмотрели необходимые шаги по разработке и согласованию программы повышения надежности электросетевого комплекса республики. Особое внимание уделили обеспечению растущих потребностей республики в электрической мощности. В связи с активным жилищным строительством и развитием инфраструктуры в Туве рост энергопотребления уже превышает 9% в год. Для решения этой проблемы принято решение о строительстве новых ЛЭП, которые будут поэтапно вводиться до 2027 года", - написал Ховалыг.

По словам главы Тувы, такой шаг позволит полностью исключить риски дефицита мощности в регионе до 2030 года.

В Туве рост энергопотребления также связан с активным ростом жилищного строительства. В 2023 году в Туве одобрили программу льготной ипотеки под 2%. Только за 2024 год в регионе было построено около 340 тыс. кв. м жилья. Более 440 тыс. кв. м жилья планируется ввести в эксплуатацию в столице Тувы - Кызыле - к 2030 году.