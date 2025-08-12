Рынок акций РФ снизился в начале основной торговой сессии

Курс юаня составил 11,04 рубля

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов, курс юаня растет. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,14%, до 2 959,99 пункта, индекс РТС также снижался на 0,14% - до 1 170,93 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов поднялся на 2,95 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,04 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 2 953,78 (-0,35%), индекс РТС составлял 1 167,98 пункта (-0,35%). В то же время курс юаня торговался практически на уровне открытия и находился на отметке 11,04 рубля.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии прибавлял 0,23% и находился на уровне 2 971,07 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.