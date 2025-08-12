Модернизация позволит увеличить производство металлоконструкций на 15-20%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. "Национальная энергетическая компания" инвестирует порядка 3 млрд рублей в комплексную модернизацию и реконструкцию Нижнетагильского завода металлических конструкций (НТЗМК) в Свердловской области, что позволит увеличить производство металлоконструкций на 15-20% или до 50 тыс. тонн в год. Об этом сообщил врио губернатора региона Денис Паслер.

НТЗМК - один из крупнейших производителей строительных стальных металлоконструкций в России.

"Обсудили с генеральным директором "Национальной энергетической компании" Александром Анатольевичем Корешевым крупный инвестиционный проект, который компания реализует в Нижнем Тагиле, и поддержку, которую может оказать регион. <…> Компания планирует инвестировать в комплексную модернизацию и реконструкцию производства порядка трех миллиардов рублей. Это позволит увеличить производство металлоконструкций на 15-20% - до 50 тысяч тонн в год", - написал Паслер.

Врио губернатора подчеркнул, что поручил министерству инвестиций и развития региона подобрать оптимальные инструменты поддержки, которые позволяют динамично развивающимся компаниям получать налоговые преференции.

Нижнетагильский завод металлических конструкций производит строительные стальные металлоконструкций промышленного, гражданского и специального назначения для компаний металлургии, энергетики, машиностроения, химической промышленности, нефте- и газопереработки, специализирующихся на строительстве транспортных, торгово-развлекательных и спортивных сооружений. Здесь выпускают порядка 35 тыс. тонн металлоконструкций в год, поставляя продукцию в разные регионы России и страны СНГ. Предприятие работает с 1941 года.