"Северсталь" поставила 4,5 тыс. тонн конструкций для постройки нефтерезервуаров

Объем превысил реализацию продукции за весь 2024 год

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. "Северсталь" в первом полугодии 2025 года поставила 4,5 тыс. тонн готовых металлоконструкций для сборки нефтеналивных резервуаров. Этот объем превысил реализацию продукции за весь 2024 год, сообщили в компании.

В качестве заказчиков резервуаров выступают крупнейшие российские предприятия энергетического сектора.

Для производства резервуаров используется листовой прокат марок, выпускаемый на Череповецком металлургическом комбинате. В "Северстали" отметили, что прокат имеет высокую сопротивляемость при эксплуатации в агрессивных средах. Это позволяет использовать его в производстве резервуаров для хранения углеводородов на нефтеперерабатывающих заводах.

"Северсталь", используя партнерскую схему и накопленный опыт поставок листового проката для строительства нефтеналивных резервуаров, предлагает конечному заказчику уже готовые металлоконструкции для сборки резервуаров. Это позволяет полностью гарантировать качество по всей производственной цепочке для заказчика и снижать риски сокращения рентабельности для переработчиков в связи с колебаниями цен на листовой металлопрокат", - пояснил директор по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами "Северстали" Дмитрий Горошков.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.

Основной акционер "Северстали" - Алексей Мордашов (владеет примерно 77,03% акций компании).