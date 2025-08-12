Экспорт за отчетный период снизился на $13,3 млрд и составил $195,5 млрд, в то время как импорт вырос на $1,1 млрд и достиг $131,6 млрд

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь - июнь 2025 года снизилось по сравнению с показателем годом ранее на 18,39%, до $63,9 млрд, следует из опубликованных данных ФТС России.

Экспорт за отчетный период снизился на $13,3 млрд и составил $195,5 млрд, в то время как импорт вырос на $1,1 млрд и достиг $131,6 млрд. Таким образом, товарооборот РФ в январе - июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 3,6% и составил $327,1 млрд.

Экспорт в страны Европы упал на 12,3% - до $29,2 млрд, импорт - на 2,4%, до $34,1 млрд. Вместе с тем экспорт в страны Азии снизился на 4,6% - до $149,1 млрд, а импорт из этих стран вырос на 1% - до $87,6 млрд. Экспорт в страны Африки снизился на 14% - до $10,6 млрд, а импорт вырос на 38,7%, до $2,4 млрд. Российский экспорт в страны Северной и Южной Америки снизился на 2,1% - до $6,5 млрд, импорт из этих стран вырос на 9,9%, до $7,6 млрд.

В структуре экспорта РФ за отчетный период наибольшую долю заняли минеральные продукты - $110,1 млрд (-16,2%). Второй крупнейшей статьей являются металлы и изделия из них, экспорт которых вырос на 15,1% - до $31,9 млрд. Третье место заняла сельскохозяйственная продукция - $17,8 млрд (-14,6%).

Крупнейшей статьей импорта РФ являются машины, оборудование и транспортные средства. При этом за январь - июнь показатель снизился на 4,9%, составив $63 млрд. Далее следуют продукция химической промышленности (+6,7%, до $26,7 млрд) и сельскохозяйственная продукция (+14,6%, до $20,6 млрд).