ТАСС: китайский JD.com может стать совладельцем "М.Видео-Эльдорадо"

В фокусе интересов интернет-ретейлера не только европейские активы Ceconomy, но и ее прежние проекты в других странах, включая Россию

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших игроков интернет-торговли в Китае JD.com в результате покупки немецкого ретейлера Ceconomy станет косвенным совладельцем "М.Видео-Эльдорадо", сообщил ТАСС источник на рынке бытовой техники и электроники.

Он пояснил, что JD.com объявил о покупке контрольного пакета Ceconomy AG, владельца сетей MediaMarkt и Saturn. Сумма сделки оценивается в €2,2 млрд. По данным источников, в фокусе интересов JD.com не только европейские активы Ceconomy, но и ее прежние проекты в других странах, включая Россию.

"Media-Saturn-Holding (в 2018 году она продала "М.Видео-Эльдорадо" российский бизнес Media Markt - прим. ТАСС) владеет долей в 15% в капитале российского ретейлера "М.Видео-Эльдорадо". Таким образом, китайская компания может стать косвенным собственником большого пакета акций ретейлера. Российский бизнес также может оказаться в периметре интересов китайской компании", - отметил собеседник агентства.

На фоне насыщения внутреннего рынка JD.com активно диверсифицирует бизнес, делая ставку на офлайн-розницу и международную экспансию. В Китае JD.com на фоне замедления роста маркетплейсов и насыщения e-commerce открыла свыше 10 тыс. торговых точек разных форматов, включая дискаунтеры и крупнейший магазин электроники площадью 40 тыс. кв. м. В 2025 году планируется запуск еще пяти новых магазинов.

"Войдя через миноритарную долю в бизнес "М.Видео", JD.com сразу получит доступ к огромной аудитории клиентов розничной сети. А интеграция технологий и партнерств китайской компании в бизнес-процессы "М.Видео" может привести к существенному повышению эффективности российского ретейлера и расширению его возможностей по приобретению ассортимента брендов из Поднебесной на льготных условиях", - добавил собеседник агентства.