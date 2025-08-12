"Автостат": выпуск легковых авто в России снизился на 2% за семь месяцев

Их число составило 441,7 тыс. единиц

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Выпуск легковых авто с конвейеров отечественных заводов в январе - июле 2025 года снизился на 2% в годовом выражении, до 441,7 тыс. единиц. В этот период "Автоваз" занял 46,5% от общего объема производства, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

"В январе - июле 2025 года с конвейеров российских автозаводов сошло 441,7 тысячи легковых автомобилей. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На долю "Автоваза" пришлось 46,5% от общего объема выпуска", - сказал он.

По его словам, среди традиционных российских производителей за отчетный период Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) занял 1,3% легкового автопрома. "Если к ним добавить историческую марку "Москвич" (2,1%), то как раз получится почти половина (49,9%) автопрома", - отметил Целиков.

При этом выпуск китайских легковых машин в РФ за 7 месяцев занял 43,7% от всего производства. В этот период лидерами стали Haval (16,3%) и Chery (13,3%).