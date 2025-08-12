Средняя урожайность в текущем сезоне составляет 25,9 центнера с га

ОРЕНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Аграрии Оренбургской области намололи более 2 млн тонн зерна с начала 2025 года, что на 740 тыс. тонн превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

"Аграрии снова бьют рекорды этого года. На сегодня намолот зерна составил более 2 млн тонн. Для сравнения: на эту же дату в прошлом году результат был на 740 тыс. тонн меньше. Несмотря на все погодные вызовы, сельхозпроизводители показывают отличную урожайность и стабильную работу", - сказал Солнцев.

По его словам, средняя урожайность в текущем сезоне составляет 25,9 центнера с га.

"Наибольшие показатели у Грачевского района - 34,7 центнера с га", - пояснил врио губернатора региона.

Более 30 центнеров с га также собирают аграрии Абдулинского и Сорочинского муниципальных округов, Бугурусланского, Бузулукского, Курманаевского, Матвеевского, Октябрьского, Переволоцкого, Сакмарского, Саракташского, Северного, Тюльганского и Шарлыкского районов, добавил Солнцев.