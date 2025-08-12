В фокусе внимания группы "Роснано" также "реализация направлений, имеющих критическое значение для технологического суверенитета страны и синхронизированных со Стратегией научно-технологического развития"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев обсудил на рабочей встрече с председателем правления управляющей компании "Роснано" Сергеем Куликовым вопросы возвращения полезных веществ из техногенных образований - таких как отвалы горных пород и шламохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"В настоящее время группа "Роснано" реализует ряд пилотных проектов по вводу во вторичный оборот техногенных образований. На встрече обсудили мероприятия по извлечению из них ценных компонентов и возвращению в экономический оборот, снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также по созданию стимулов для разработки и внедрения современных технологий переработки производственных и горнорудных отходов", - отметили в пресс-службе.

В фокусе внимания группы "Роснано", как отметили также в пресс-службе Патрушева, "реализация направлений, имеющих критическое значение для технологического суверенитета страны и синхронизированных со Стратегией научно-технологического развития: энергологистика, природопользование, устойчивость и инфраструктура".

В группу "Роснано" входят АО "Роснано", ООО "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы "Роснано" работает 150 наукоёмких предприятий и центров исследований и разработок в 37 регионах России.