Также число предприятий, получивших господдержку за шесть месяцев 2025 года при помощи Национальной гарантийной системы, выросло до 41

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Малый и средний бизнес Донбасса и Новороссии в сфере сельского хозяйства в первом полугодии 2025 года в три раза - до 334 млн рублей увеличил объем привлеченных средств в рамках Национальной гарантийной системы (НГС). Об этом сообщили в Корпорации МСП, которая является оператором системы. Основной объем средств был привлечен на обеспечение текущих потребностей хозяйств и дальнейшее развитие производств. При этом количество предприятий, получивших господдержку за шесть месяцев 2025 года при помощи НГС, выросло до 41. За аналогичный период прошлого года их было 5.

Основной объем привлеченных средств пришелся на предпринимателей Запорожской области - более 150 млн рублей. Предприятия в сфере сельского хозяйства Донецкой Народной Республики получили 90 млн рублей, Луганской Народной Республики - более 50 млн рублей, Херсонской области - более 40 млн рублей.

"Развитие сектора сельского хозяйства - одно из перспективных направлений в развитии экономики новых регионов. Мы видим, что сектор АПК активно развивается и интегрируется в экономику страны. В условиях роста аграриям нужно надежное финансовое плечо, чтобы иметь возможность привлекать необходимые средства для развития производств. Таким инструментом являются "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Именно они позволили местным фермерам получить основной объем средств - порядка 250 млн рублей", - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что такие поручительства позволяют привлечь банковское финансирование при недостаточности или отсутствии обеспечения по кредиту. Более 84 млн рублей пришлось на финансовые инструменты региональных гарантийных организаций и государственных микрофинансовых финансовых организаций.