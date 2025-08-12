Она составила 40,6 млрд рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Алросы" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого полугодия 2025 года составила 40,598 млрд руб. против 36,6 млрд рублей годом ранее, увеличившись таким образом почти на 11%, говорится в отчете компании.

Выручка от продаж алмазодобывающей компании сократилась на 25%, до 134,26 млрд руб.

Прибыль компании до налогообложения подросла за отчетный период на 0,3% и составила 45,94 млрд руб.

При этом оценка запасов алмазов компании в денежном выражении сократилась до 115,86 млрд руб. против 129,93 млрд руб. на конец 2024 года. А в целом общие запасы компании в денежном выражении увеличились до 234,24 млрд руб. (+1,4%).

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.