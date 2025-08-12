По данным отчетности, портфель ипотечных кредитов за январь - июнь 2025 г. вырос на 17,4% по отношению к концу 2024 года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Банк "Новиком" (входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр компетенций финансовых услуг госкорпорации "Ростех") нарастил чистую прибыль по РСБУ за первое полугодие 2025 года до 14,5 млрд руб., продемонстрировав рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%. Об этом говорится в документах кредитной организации.

Также по итогам отчетного периода объем активов банка достиг 1 079,8 млрд руб., что на 4% выше показателя начала года. Согласно отчетности по РСБУ, собственные средства (капитал) банка за первую половину 2025 года увеличились на 10,6% - с 118,5 млрд руб. до 131,1 млрд руб. Чистый процентный доход составил 26,5 млрд руб., что на 4% выше аналогичного показателя 2024 года.

По данным отчетности, портфель ипотечных кредитов за январь - июнь 2025 г. вырос на 17,4% по отношению к концу 2024 года.

"Планомерным повышением финансовых показателей "Новиком" подтверждает статус надежного партнера российской высокотехнологичной промышленности. Мы уверенно следуем цели, поставленной перед банком государством и акционером, - применяем передовые финансовые решения для развития приоритетных отраслей экономики, наращивания производства инновационной продукции и, в конечном итоге, достижения технологического лидерства России", - отметила председатель правления банка "Новиком" Елена Георгиева, слова которой приводит пресс-служба.